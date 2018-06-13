Жертвами зсувів у Бангладеш стали 13 людей

11:52, 13 червня 2018
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Південний схід Бангладеш накрили проливні дощі.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті зсувів, викликаних проливними дощами, на південному сході Бангладеш загинули 13 осіб.

В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів

12 червня в районі Рангаматі сталося сходження трьох зсувів, що призвело до загибелі як мінімум 11 людей, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву поліцію.

Також двоє людей загинули в результаті сходження зсувів у районі Кокс-Базар.

Нагадаємо, на півдні Киргизстану через проливні дощі, які призвели до селевих потоків, введений режим надзвичайної ситуації.

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