Жертвами зсувів у Бангладеш стали 13 людей

Південний схід Бангладеш накрили проливні дощі.

Ілюстрація / REUTERS

У результаті зсувів, викликаних проливними дощами, на південному сході Бангладеш загинули 13 осіб.

Читайте також В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів

12 червня в районі Рангаматі сталося сходження трьох зсувів, що призвело до загибелі як мінімум 11 людей, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву поліцію.

Також двоє людей загинули в результаті сходження зсувів у районі Кокс-Базар.

Нагадаємо, на півдні Киргизстану через проливні дощі, які призвели до селевих потоків, введений режим надзвичайної ситуації.