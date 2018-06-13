На Закарпатті град пошкодив покрівлі майже 200 будинків (фото, відео)
Жертв та травмованих внаслідок негоди немає.
Град та сильний вітер пошкодили у Закарпатській області покрівлі 182 житлових будинків у чотирьох населених пунктах.
Українців попереджають про грози та сильний вітер
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Закарпатській області.
Так, у с. Брід пошкоджено 150 покрівель, у с. Дешковиця – 10 покрівель, с. Ільниця – 12 покрівель, с. Осій – 10 покрівель.
Також сильні пориви вітру призвели до падіння дерев на автошляхи, на придворові території краю. Станом на 18:00 12 червня було зафіксовано 7 випадків у Хустському, Тячівському, районах та м. Мукачево. Жертв та травмованих внаслідок негоди немає.
Нагадаємо, 12 червня внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні було знеструмлено 238 населених пунктів у 7 областях.
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