Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів майже по всій Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"13-15 червня в Україні, крім більшості районів західних, північних, Черкаської та Полтавської областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 червня у багатьох регіонах України очікуються грози та сильний вітер, оголошено штормове попередження.