Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

14:23, 13 червня 2018
21
0

Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів майже по всій Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Зливи, град і скажений вітер: в Україні без світла залишилися 238 населених пунктів (відео)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"13-15 червня в Україні, крім більшості районів західних, північних, Черкаської та Полтавської областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 червня у багатьох регіонах України очікуються грози та сильний вітер, оголошено штормове попередження.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках України Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках України
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Жертвами зсувів у Бангладеш стали 13 людей Жертвами зсувів у Бангладеш стали 13 людей
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на сході очікується спека до +32° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на сході очікується спека до +32° (карта)
Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео) Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24°
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 29 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
60 %
760 мм
4.7 м/с
2 %
Стрічка новин