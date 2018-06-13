Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках України

У мiсцях проходження сильних злив можливе утворення локальних селевих потоків.

На річках України очікуються підйоми рівнів води / українська Wikipedia

Протягом найближчих днів через дощі на річках України очікуються підвищення рівнів води.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 13 червня на рiчках Закарпаття очiкуються пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м, в нижнiй течii р.Боржава – 1,0-1,5 м (в межах русел річок); на малих водотоках можливi швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м.

Також 14-15 червня на рiчках басейнів Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл) очікується підйом рівнів води на 0,5-1,5 м над поточними рiвнями.

У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку і утворення локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки.

Нагадаємо, град та сильний вітер пошкодили у Закарпатській області покрівлі 182 житлових будинків у чотирьох населених пунктах.