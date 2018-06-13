Погода на завтра: в Україні очікуються грози та спека (відеопрогноз)
На сході до +33°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 14 червня, в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами.
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На сході практично без опадів, температура до +33°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +32°.
На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +27°.
У північних місцями без опадів. Температура до +28°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +29°.
За народним прогнозом, 14 червня — Устина і Харитона. Якщо піде дощ, то до кінця місяця, а коли сонячно, то на добрий налив колосся.
Прогноз погоди в Україні на четвер, 14 червня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +19°
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Донецьк+33°... +16°
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Житомир+30°... +17°
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Запоріжжя+33°... +19°
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Івано-Франківськ+25°... +15°
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Київ+29°... +18°
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Кіровоград+27°... +17°
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Луганськ+32°... +16°
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Луцьк+23°... +15°
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Львів+22°... +14°
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Миколаїв+32°... +19°
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Одеса+31°... +17°
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Полтава+26°... +18°
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Тернопіль+24°... +15°
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