У Києві завтра без опадів, температура до +28°

Ввечері у столиці до +24°.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 червня в Києві без опадів, температура до +28°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +24°. Вітер східний та північно-східний, до 3,1 м/с.

Сонце в столиці зійде у 04:46, а зайде о 21:09.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 14 червня, в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.