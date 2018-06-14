В Україні сьогодні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)

08:13, 14 червня 2018
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На сході до +33°.

В Україні місцями пройдуть дощі з грозами / фото УНІАН
В Україні місцями пройдуть дощі з грозами / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 14 червня, в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами.

На сході практично без опадів, температура до +33°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +32°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +27°.

У північних місцями без опадів. Температура до +28°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +29°.

Прогноз на 14 червня / УНІАН
Прогноз на 14 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 14 червня — Устина і Харитона. Якщо піде дощ, то до кінця місяця, а коли сонячно, то на добрий налив колосся.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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