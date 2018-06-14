В Україні сьогодні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)
На сході до +33°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 14 червня, в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами.
На сході практично без опадів, температура до +33°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +32°.
На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +27°.
У північних місцями без опадів. Температура до +28°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +29°.
За народним прогнозом, 14 червня — Устина і Харитона. Якщо піде дощ, то до кінця місяця, а коли сонячно, то на добрий налив колосся.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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