Синоптики попереджають про грози, град та сильний вітер в Україні
Місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Сьогодні, 14 червня, у багатьох областях України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +28°
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"14 червня вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град; на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині та Вінниччині сильні дощі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у четвер, 14 червня, в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами.
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