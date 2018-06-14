Синоптики попереджають про грози, град та сильний вітер в Україні

09:33, 14 червня 2018
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Місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 14 червня, у багатьох областях України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +28°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"14 червня вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град; на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині та Вінниччині сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 14 червня, в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами.

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