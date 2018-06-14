Десять людей стали жертвами злив в Індії

10:44, 14 червня 2018
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Дощ затопив ряд районів Калькутти.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Не менше десяти людей загинули в результаті сильних злив і гроз в індійському штаті Західна Бенгалія.

Жертвами зсувів у Бангладеш стали 13 людей

Зокрема, в окрузі Банкура жертвами стихії стали чотири людини, в окрузі Хуглі - троє, передає Xinhua з посиланням на газету "Хінду".

Дощ затопив ряд районів Калькутти, залізничне сполучення в околицях міста також було порушено.

Раніше повідомлялося, що в Індії жертвами проливних дощів стали не менше 69 осіб.

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