В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

11:43, 14 червня 2018
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Пожежна небезпека очікується 14-15 червня.

В Україні зберігається пожежна небзпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небзпека / galinfo.com.ua

Протягом 14-15 червня майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

В Україні сьогодні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"14-15 червня в Україні, крім більшості районів західних, північних, Черкаської та Полтавської областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 червня у багатьох областях України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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