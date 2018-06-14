На Хмельниччині удари блискавок призвели до трьох пожеж

12:49, 14 червня 2018
541
0

Нещасних випадків під час пожеж не трапилось.

На Хмельниччині блискавки призвели до пожеж / ДСНС
На Хмельниччині блискавки призвели до пожеж / ДСНС

Три пожежі сталося у Хмельницькій області через удари блискавок.

Зливи, град і скажений вітер: в Україні без світла залишилися 238 населених пунктів (відео)

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

Так, розряд блискавки під час вечірньої негоди (після 21:00) спричинив 3 пожежі приватних житлових будинків, дві з них - на вулицях Набережній та Костюшка у Хмельницькому та у с. Давидківці Хмельницького району. 

На щастя, нещасних випадків під час пожеж не трапилось.

Нагадаємо, 14 червня у багатьох областях України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
"Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео) "Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео)
У Чилі стався землетрус магнітудою 5,6 У Чилі стався землетрус магнітудою 5,6
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
Синоптики попереджають про грози, град та сильний вітер в Україні Синоптики попереджають про грози, град та сильний вітер в Україні
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +28° Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +28°
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
Погода на завтра: в Україні очікуються грози та спека (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні очікуються грози та спека (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 29 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
63 %
762 мм
3.6 м/с
2 %
Стрічка новин