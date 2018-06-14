На Хмельниччині удари блискавок призвели до трьох пожеж
Нещасних випадків під час пожеж не трапилось.
Три пожежі сталося у Хмельницькій області через удари блискавок.
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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.
Так, розряд блискавки під час вечірньої негоди (після 21:00) спричинив 3 пожежі приватних житлових будинків, дві з них - на вулицях Набережній та Костюшка у Хмельницькому та у с. Давидківці Хмельницького району.
На щастя, нещасних випадків під час пожеж не трапилось.
Нагадаємо, 14 червня у багатьох областях України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.
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