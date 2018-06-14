Погода на завтра: в Україні очікуються дощі з грозами, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)

У багатьох регіонах країни буде жарко, на півночі, заході і в центрі очікуються грози.

Завтра в Україні очікуються грози / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 15 червня, в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами.

На сході практично без опадів, температура до +33°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.

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На заході України місцями пройдуть дощі з грозами. Температура до +25°.

У північних регіонах очікуються дощі з грозами. Температура до +25°. У центрі також дощі з грозами, температура до +30°.

За народним прогнозом, 15 червня — день Нікіфора. Якщо вітер 15 червня дме із заходу — найближчим часом буде похолодання.

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