Завтра в Києві пройде дощ з грозою, температура до +24°

17:00, 14 червня 2018
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Ввечері у столиці до +23°.

У столиці завтра очікується дощ / фото УНІАН
У столиці завтра очікується дощ / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 15 червня, у Києві пройде дощ з грозою, температура до +24°.

Погода на завтра: в Україні очікуються дощі з грозами, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 1,7 м/с.

Сонце в столиці зійде у 04:45, а зайде в 21:10.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня в Україні буде тепло, місцями пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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