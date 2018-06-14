Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках

У мiсцях проходження сильних злив можливе утворення селевих потоків.

На річках очікуються підйоми рівнів води / galleryua.com

Протягом 14-15 червня на річках України через дощі очікуються підйоми рівнів води.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 14-15 червня на рiчках басейнів Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл) очікується підйом рівнів води на 0,5-1,5 м над поточними рiвнями. У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку і утворення локальних селевих потоків.

Нагадаємо, 14 червня у багатьох областях України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.