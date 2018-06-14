У Чилі стався землетрус магнітудою 5,6
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
У четвер, 14 червня, у Чилі стався землетрус магнітудою 5,6.
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Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 275 км на захід від населеного пункту Пуерто-Чакабуко. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, 28 травня на північному сході Китаю стався землетрус магнітудою 5,7. Підземні поштовхи були зафіксовані в районі Нинцзян міста Сунъюань провінції Цзілінь.
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