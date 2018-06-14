Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 14 червня, у Чилі стався землетрус магнітудою 5,6.

Читайте також NASA показало супутникові фото виверження вулкану на Гаваях

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 275 км на захід від населеного пункту Пуерто-Чакабуко. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 28 травня на північному сході Китаю стався землетрус магнітудою 5,7. Підземні поштовхи були зафіксовані в районі Нинцзян міста Сунъюань провінції Цзілінь.