У Чилі стався землетрус магнітудою 5,6

15:15, 14 червня 2018
31
0

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 14 червня, у Чилі стався землетрус магнітудою 5,6.

NASA показало супутникові фото виверження вулкану на Гаваях

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 275 км на захід від населеного пункту Пуерто-Чакабуко. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 28 травня на північному сході Китаю стався землетрус магнітудою 5,7. Підземні поштовхи були зафіксовані в районі Нинцзян міста Сунъюань провінції Цзілінь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на завтра: в Україні очікуються дощі з грозами, на півдні спека до +34° (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні очікуються дощі з грозами, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)
Через грози в Індії загинули 13 осіб Через грози в Індії загинули 13 осіб
У Чилі стався землетрус магнітудою 5,6 У Чилі стався землетрус магнітудою 5,6
На Хмельниччині удари блискавок призвели до трьох пожеж На Хмельниччині удари блискавок призвели до трьох пожеж
Десять людей стали жертвами злив в Індії Десять людей стали жертвами злив в Індії
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +28° Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +28°
Погода на завтра: в Україні очікуються грози та спека (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні очікуються грози та спека (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 29 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
63 %
762 мм
3.6 м/с
2 %
Стрічка новин