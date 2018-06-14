Через грози в Індії загинули 13 осіб

16:05, 14 червня 2018
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Майже 30 людей отримали травми.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Не менше 13 людей загинули, ще 28 отримали поранення в штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії через грози.

Десять людей стали жертвами злив в Індії

Жертвами в основному стали жителі округів Гонда, Ситапур і Файзабад, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

"Смертоносні грози забрали життя 13 осіб. Постраждалі проходять лікування в різних урядових лікарнях", - заявив місцевий чиновник.

Нагадаємо, у результаті зсувів, викликаних проливними дощами, на південному сході Бангладеш загинули 13 осіб.

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