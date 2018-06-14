"Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео)

Про дощі увечері киян попереджали синоптики, але така кількість опадів і такі наслідки традиційно «стали несподіванкою».

Рівень води практично повністю покриває колеса автомобілів / скріншот відео Roman Medynskiy

Вулиці Києва сильно затопило через потужну зливу.

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Фото та відео з наслідками стихії оприлюднюють у соцмережах мешканці Києва.

Рівень води практично повністю покриває колеса автомобілів, які рухаються по затоплених дорогах.

Про дощі увечері киян попереджали синоптики, але така кількість опадів і такі наслідки традиційно «стали несподіванкою». Користувачі соцмереж нарікають на несправні системи для зливу води на дорогах або на їхню відсутність.