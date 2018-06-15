"Лікар, розряд!": у мережі показали вражаюче відео потрапляння блискавки у київську телевежу

04:17, 15 червня 2018
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Ввечері 14 червня Київ пережив потужну зливу з грозою, вулиці міста перетворилися на "річки".

Від стихії постраждала вежа у районі Дорогожичів / скріншот відео Олександр Гусєв, Facebook
Від стихії постраждала вежа у районі Дорогожичів / скріншот відео Олександр Гусєв, Facebook

Напередодні, 14 червня, у Києві блискавка влучила в телевізійну вежу.

Відео, на якому зафіксовано момент потрапляння блискавки у вежу, оприлюднив на своїй сторінці у Facebook фотограф Олександр Гусєв.

Він уточнив, що від удар стихії пережила вежа у районі Дорогожичів. У коментарях до свого посту він зазначив, що більш ніж за годину блискавка влучила у вежу 5 разів.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 14 червня сильна злива перетворила вулиці Києва на «річки», що стало несподіванкою, враховуючи прогноз синоптиків.

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