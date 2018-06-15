Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)

08:09, 15 червня 2018
77
0

На заході і півночі до +25°.

В Україні місцями пройдуть дощі з грозами / фото УНІАН
В Україні місцями пройдуть дощі з грозами / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 червня в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами.

"Лікар, розряд!": у мережі показали вражаюче відео потрапляння блискавки у київську телевежу

На сході практично без опадів, температура до +33°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.

На заході України місцями пройдуть дощі з грозами. Температура до +25°.

У північних регіонах очікуються дощі з грозами. Температура до +25°. У центрі також дощі з грозами, температура до +30°.

Прогноз на 15 червня / УНІАН
Прогноз на 15 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 15 червня — день Никифора. Якщо вітер 15 червня дме із заходу — найближчим часом буде похолодання.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта) Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)
"Лікар, розряд!": у мережі показали вражаюче відео потрапляння блискавки у київську телевежу "Лікар, розряд!": у мережі показали вражаюче відео потрапляння блискавки у київську телевежу
"Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео) "Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео)
Завтра в Києві пройде дощ з грозою, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ з грозою, температура до +24°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Стрічка новин