У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27°

Ввечері у столиці до +23°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 15 червня, у Києві пройде дощ з грозою, температура до +27°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 2,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 04:45, а зайде в 21:10.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня в Україні буде тепло, місцями пройдуть дощі з грозами.

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