Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів

У Василькові Київської області було пошкоджено покрівлі восьми будівель.

В Україні вирує негода / ДСНС

Внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні знеструмлено 295 населених пунктів у чотирьох областях.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у Київській області без світла залишились 173 н.п., Вінницькій – 72 н.п., Житомирській – 31 н.п., Черкаській – 19 н.п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У місті Васильків Київської області, за попередніми даними, було пошкоджено покрівлі 8 будівель, з них 2 п’ятиповерхові житлові будинки та їдальня дитячого садка. У смт Глеваха Васильківського району внаслідок падіння гілки дерева травмовано 1 особу (1992 р.н.), яку у стані середньої важкості госпіталізовано.

Нагадаємо, трагічний інцидент стався у Києві на вулиці Голосіївській – на потерпілу впала гілка від дерева, що відкололася внаслідок грози. Отримані травми виявилися несумісними із життям – жінка померла на місці події.