Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів

09:37, 15 червня 2018
165
0

У Василькові Київської області було пошкоджено покрівлі восьми будівель.

В Україні вирує негода / ДСНС
В Україні вирує негода / ДСНС

Внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні знеструмлено 295 населених пунктів у чотирьох областях.

Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у Київській області без світла залишились 173 н.п., Вінницькій – 72 н.п., Житомирській – 31 н.п., Черкаській – 19 н.п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У місті Васильків Київської області, за попередніми даними, було пошкоджено покрівлі 8 будівель, з них 2 п’ятиповерхові житлові будинки та їдальня дитячого садка. У смт Глеваха Васильківського району внаслідок падіння гілки дерева травмовано 1 особу (1992 р.н.), яку у стані середньої важкості госпіталізовано.

Нагадаємо, трагічний інцидент стався у Києві на вулиці Голосіївській – на потерпілу впала гілка від дерева, що відкололася внаслідок грози. Отримані травми виявилися несумісними із життям – жінка померла на місці події.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
"Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео) "Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео)
Погода на завтра: в Україні очікуються дощі з грозами, на півдні спека до +34° (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні очікуються дощі з грозами, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)
Через грози в Індії загинули 13 осіб Через грози в Індії загинули 13 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Стрічка новин