В Україні оголосили штормове попередження

Місцями очікується град.

В Україні місцями очікуються грози / фото УНІАН

Сьогодні, 15 червня, у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на Українській гідрометцентр.

Так, у західних, Житомирській, Вінницькій областях очікуються грози, місцями шквали до 15-20 м/с, подекуди град. У Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, вдень і Вінницькій та Хмельницькій областях можливі сильні дощі.

Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні знеструмлено 295 населених пунктів у чотирьох областях.