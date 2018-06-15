В Україні оголосили штормове попередження
Місцями очікується град.
Сьогодні, 15 червня, у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)
Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на Українській гідрометцентр.
Так, у західних, Житомирській, Вінницькій областях очікуються грози, місцями шквали до 15-20 м/с, подекуди град. У Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, вдень і Вінницькій та Хмельницькій областях можливі сильні дощі.
Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні знеструмлено 295 населених пунктів у чотирьох областях.
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