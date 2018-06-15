Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
Без опадів буде на сході та в центрі країни.
На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, у всіх областях очікується тепла погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці у другій половині дня очікується дощ з грозою, температура повітря вночі +18°, вдень +29°. У неділю ясно, +16°...+28°.
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +13°, вдень +24°. У неділю також часом хмарно, +15°...+25°.
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +13°, вдень +25°, без опадів. У неділю вночі +15°, вдень +25° хмарно з проясненнями.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +15°...+26°. У неділю до +25°, хмарно, дощі з грозами.
В Одесі суботу температура вночі +18°, вдень +29°, очікується невеликий дощ. У неділю +19°...+30°, хмарно з проясненнями.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +14°, вдень +27°. У неділю +14°...+25°, очікується ясна погода.
У Дніпрі в суботу мінлива хмарність. Температура вночі +18°, вдень +32°. У неділю без опадів, температура повітря +16°...+29°.
У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +17°...+31°. У неділю +16°...+24°, хмарно, можливий дощ.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +19°, вдень +33°. У неділю без опадів, температура до +30°.
У Краматорську в суботу сонячно, температура вночі +15°, вдень +30°. У неділю температура до +27°, хмарно з проясненнями.
У Сєвєродонецьку завтра очікується невелика хмарність, температура вночі +14°, вдень +29°. У неділю +15°...+26°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +19°. В неділю хмарно, дощ, вночі - +13°, вдень +18°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +14°, вдень +23°. У неділю очікується дощ, вночі - +15°, вдень до +25°.
У Трускавці в суботу хмарно з проясненнями, температура до +23°. У неділю також часом хмарно, температура до +25°.
У Сваляві завтра сонячно, +24°, у неділю можливий невеликий дощ, температура повітря +16° ...+24°.
У Затоці в суботу без опадів, вночі +19°, вдень +29°. В неділю зранку буде хмарно, можливі дощі з грозами, температура до +28°.
У Бердянську завтра хмарно з проясненнями, температура до +32°, в неділю без опадів, температура повітря +19° ...+28°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +15°
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Дніпро+33°... +20°
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Донецьк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+35°... +20°
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Івано-Франківськ+20°... +13°
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Київ+28°... +16°
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Кіровоград+32°... +19°
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Луганськ+33°... +17°
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Луцьк+23°... +13°
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Львів+22°... +14°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+23°... +12°
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Сімферополь+31°... +16°
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Суми+26°... +17°
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Тернопіль+21°... +14°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницький+22°... +13°
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Черкаси+30°... +18°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+21°... +16°