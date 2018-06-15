Киян попереджають про грози та сильний вітер
Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Сьогодні, 15 червня, у Києві очікуються грози та сильний вітер.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Укргідрометцентр.
В Україні оголосили штормове попередження
"Протягом доби 15 червня у столиці гроза, шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
У КМДА нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо рекомендують негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні знеструмлено 295 населених пунктів у чотирьох областях.
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