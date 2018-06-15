Потужні зливи затопили південний захід Франції

Загалом під водою опинилося 65% площі міста Салі-де-Беарн.

Дощі призвели до повеней у Франції / twitter.com/SO_Pau

Проливні дощі затопили місто Салі-де-Беарн у французькому департаменті Атлантичні Піренеї.

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Всього під водою опинилося 65% площі міста, передає Euronews.

Через повені багато жителів були змушені покинути свої будинки. А після того, як вода зійшла з вулиць, вони виявилися покриті брудом і сміттям.

Раніше повідомлялося, що жертвою повені у Франції стала одна людина. Чоловік на дорозі не впорався з керуванням, і його машина перевернулася і потоки води знесли її у прірву.