Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)

15:07, 15 червня 2018
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Рівень води подекуди сягав метра.

Дощі перетворили вулиці Бердичева в річки / www.rio-berdychiv.info
Дощі перетворили вулиці Бердичева в річки / www.rio-berdychiv.info

Сильний дощ перетворив вулиці Бердичева (Житомирська область) на справжні річки.

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Дощ налетів несподівано, і миттєво затопив майже все місто. Рівень води подекуди сягав цілого метра, йдеться в сюжеті ТСН.

Зливова система не змогла впоратися з таким потоком, і десятки автомобілів опинилися у водяній облозі. Вода почала сходити лише за кілька годин.

Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 295 населених пунктів у чотирьох областях.

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