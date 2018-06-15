Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Рівень води подекуди сягав метра.
Сильний дощ перетворив вулиці Бердичева (Житомирська область) на справжні річки.
Киян попереджають про грози та сильний вітер
Дощ налетів несподівано, і миттєво затопив майже все місто. Рівень води подекуди сягав цілого метра, йдеться в сюжеті ТСН.
Зливова система не змогла впоратися з таким потоком, і десятки автомобілів опинилися у водяній облозі. Вода почала сходити лише за кілька годин.
Злива перетворила вулиці Бердичева у справжні річки
Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 295 населених пунктів у чотирьох областях.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +15°
-
Дніпро+33°... +20°
-
Донецьк+33°... +17°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+35°... +20°
-
Івано-Франківськ+20°... +13°
-
Київ+28°... +16°
-
Кіровоград+32°... +19°
-
Луганськ+33°... +17°
-
Луцьк+23°... +13°
-
Львів+22°... +14°
-
Миколаїв+34°... +20°
-
Одеса+32°... +20°
-
Полтава+30°... +18°
-
Рівне+23°... +12°
-
Сімферополь+31°... +16°
-
Суми+26°... +17°
-
Тернопіль+21°... +14°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+36°... +19°
-
Хмельницький+22°... +13°
-
Черкаси+30°... +18°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+21°... +16°
Віргінія, США
+ 21 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 61 %
Тиск: 753 мм
Вітер: 3.2 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:43
Захід 20:36
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин