Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежної небезпеки немає лише на заході та півночі країни.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 15 червня, у багатьох областях України утримається надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"15 червня в Україні, крім більшості районів західних, північних, Черкаської та Полтавської областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні знеструмлено 295 населених пунктів у чотирьох областях.