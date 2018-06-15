Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

16:04, 15 червня 2018
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Пожежної небезпеки немає лише на заході та півночі країни.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 15 червня, у багатьох областях України утримається надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"15 червня в Україні, крім більшості районів західних, північних, Черкаської та Полтавської областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні знеструмлено 295 населених пунктів у чотирьох областях.

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