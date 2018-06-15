Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)

Люди кажуть, що таких руйнувань від бурі – знищених за лічені хвилини 68 дерев – не пригадують.

Блискавка влучила у телевежу / скріншот відео Олександр Гусєв, Facebook

Шалений буревій пронісся напередодні Києвом та областю і забрав життя 34-річної жінки. На неї впало дерево, постраждала загинула на місці.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, негода застала столицю й околиці близько 21:00 вечора, автомобілі в буквальному сенсі плавали у воді. Кияни знімали шалені блискавки, одна із них влучила прямо в телевежу. Величезні осокори у Василькові, вирвалися прямо з корінням і падали на землю. "Я встигла тільки забігти в хату, воно почало тріщати. Я так і зрозуміла, двері закрила і швиденько забігла, а повернулася – воно лежить", - розповіла Ольга, на подвір’я котрої впало дерево.

Люди кажуть, що таких руйнувань від бурі – знищених за лічені хвилини 68 дерев – не пригадують. У міськраді кажуть, що восени та навесні покронували 120 дерев, але впали навіть найтовщі. "Ви ж бачите, це не аварійні дерева, це живі дерева попадали", - показують наслідки буревію журналістам. Дерева попадали на дахи, дороги, тротуари, через це збитків побільшало, як і проблем із рухом. Лише у Василькові пошкоджено 32 лінії електропередач, світло відновлюють досі.

На Київщині зранку було знеструмлено під дві сотні населених пунктів. "Буквально той вітер був півгодини, а потом все утихло і просто був дощ", - розповідають очевидці. Кияни зізнаються, що головним під час таких подій є – забрати знадвору дітей.

"Це небезпечно, це природні явища, від яких ніхто не застрахований, як показує життя", - каже Юлія. Рятувальники закликають так і робити – під час сильної зливи якомога швидше заходити в приміщення.