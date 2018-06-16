Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Наразі фахівці-енергетики працюють над відновленням електропостачання на місцях.
Через ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) минулої ночі спрацювали системи захисту ліній електропередачі у п’яти областях, знеструмивши низку населених пунктів, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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«Знеструмлено 129 населених пунктів у 5 областях, а саме: Полтавська – 57 населених пунктів, Сумська – 47, Черкаська – 15, Київська – 8 та Чернігівська – 2 населені пункти», – йдеться в повідомленні.
За даними ДСНС, наразі фахівці-енергетики працюють над відновленням електропостачання на місцях.
Як повідомляв УНІАН, через грозу і зливу ніч на 15 червня принесла з собою знеструмлення трьох сотень сіл і містечок у переважно північних та західних областях. Крім того, у столиці через падіння гілки дерева у грозу загинула 34-річна жінка, ще одна людина за схожих умов постраждала на Київщині.
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