Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град

Разом з тим, у низці областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики обіцяють грози зі шквалами і град \ Фото УНІАН

Сьогодні в Україні, крім східних та більшості західних областей, очікуються грози, під час гроз - пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в окремих районах град.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Крім того, 16-18 червня у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня в Україні оголошено штормове попередження. Увечері 14 червня шалений буревій пронісся Києвом та областю і забрав життя 34-річної жінки. На неї впало дерево, постраждала загинула на місці. Внаслыдок негоди повалено безліч дерев, а сильна злива у столиці призвела до того, що в деяких районах автівки плавали у воді.