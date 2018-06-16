Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
У неділю в столиці ймовірність дощів збільшиться.
У неділю, 17 червня, варто очікувати опадів на Заході та в Центрі країни. Місцями сильні зливи з грозами. На Сході буде сухо та сонячно.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталія Діденко.
"На Сході, у Сумській області, на Полтавщині, в районах Дніпра, на Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі – переважно без опадів. У неділю в столиці ймовірність дощів збільшиться. Температура повітря вихідними в Києві +27, +28 градусів", – повідомляє Наталія Діденко.
Температура повітря 17 червня найнижчою буде на Заході – від +22 до +25 градусів. Загалом по Україні стовпчик термометра коливатиметься від +22 до +31 градусів. На Півдні та Сході країни температура найвища – від +27 до +30 градусів. На Півночі температурний показник від +24 до +28 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 17 червня, у містах України:
Ужгород – +24...+26
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +22...+24
Рівне – +24...+26
Житомир – +27...+29
Вінниця – +26...+28
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +26...+28
Суми – +25...+27
Полтава – +27...+29
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +25...+27
Харків – +24...+26
Київ – +26...+28
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+31°... +16°
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Івано-Франківськ+21°... +14°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+23°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+27°... +15°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+23°... +15°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+25°... +15°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+21°... +16°