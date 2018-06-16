Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)

У неділю в столиці ймовірність дощів збільшиться.

Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами / фото twitter.com/gajaysfan96bt

У неділю, 17 червня, варто очікувати опадів на Заході та в Центрі країни. Місцями сильні зливи з грозами. На Сході буде сухо та сонячно.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталія Діденко.

"На Сході, у Сумській області, на Полтавщині, в районах Дніпра, на Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі – переважно без опадів. У неділю в столиці ймовірність дощів збільшиться. Температура повітря вихідними в Києві +27, +28 градусів", – повідомляє Наталія Діденко.

Температура повітря 17 червня найнижчою буде на Заході – від +22 до +25 градусів. Загалом по Україні стовпчик термометра коливатиметься від +22 до +31 градусів. На Півдні та Сході країни температура найвища – від +27 до +30 градусів. На Півночі температурний показник від +24 до +28 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 17 червня, у містах України:

Ужгород – +24...+26

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +22...+24

Рівне – +24...+26

Житомир – +27...+29

Вінниця – +26...+28

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +26...+28

Суми – +25...+27

Полтава – +27...+29

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +25...+27

Харків – +24...+26

Київ – +26...+28