У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)

20:45, 16 червня 2018
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Креветки, восьминоги і морські зірки падали просто з неба.

У Китаї пройшов дощ з морепродуктів / фото twitter.com/manukatsunakan
У Китаї пройшов дощ з морепродуктів / фото twitter.com/manukatsunakan

У китайському прибережному місті Циндао минулого тижня пройшов дощ з морепродуктів.

Як повідомляє Daily Mail, креветки, морські зірки і восьминоги падали просто з неба, "висмоктані" ураганом з океану.

Метеорологів незвичайне явище анітрохи не збентежило. Вони заявляють, що сильні потоки повітря можуть створювати водяну кулю і відносити всмоктаних з води тварин на кілька кілометрів.

Китайська метеорологічна адміністрація і національне метеорологічне агентство Китаю, підтвердили, що на суші було багато морських істот, викинутих туди ураганом.

Подібні випадки траплялися і раніше. Як повідомляв УНІАН, у 2017 році в мексиці пройшов рибний дощ.

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