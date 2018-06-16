У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Креветки, восьминоги і морські зірки падали просто з неба.
У китайському прибережному місті Циндао минулого тижня пройшов дощ з морепродуктів.
Як повідомляє Daily Mail, креветки, морські зірки і восьминоги падали просто з неба, "висмоктані" ураганом з океану.
中国青島で暴雨が来襲した結果飛んできたものが海鮮だった！さすが青島?嘘みたいなホントの話 pic.twitter.com/xUPPR9cEVP— まぬかマイニング⛏@china (@manukatsunakan) June 14, 2018
Метеорологів незвичайне явище анітрохи не збентежило. Вони заявляють, що сильні потоки повітря можуть створювати водяну кулю і відносити всмоктаних з води тварин на кілька кілометрів.
Китайська метеорологічна адміністрація і національне метеорологічне агентство Китаю, підтвердили, що на суші було багато морських істот, викинутих туди ураганом.
Подібні випадки траплялися і раніше. Як повідомляв УНІАН, у 2017 році в мексиці пройшов рибний дощ.
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