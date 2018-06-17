В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

У п'яти областях України десятки населених пунктів залишилися без світла / comments.ua

У п'яти областях України через ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 55 населених пунктів.

Читайте також Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Згідно з інформацією, в Одеській області без електропостачання залишилися 30 н.п. у Кіровоградській - 11 н.п. у Миколаївській - 8 н. п. і в Черкаській - 4 н.п. та Сумській - 2 н. п

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 295 населених пунктів у чотирьох областях.