В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
У п'яти областях України через ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 55 населених пунктів.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Згідно з інформацією, в Одеській області без електропостачання залишилися 30 н.п. у Кіровоградській - 11 н.п. у Миколаївській - 8 н. п. і в Черкаській - 4 н.п. та Сумській - 2 н. п
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 295 населених пунктів у чотирьох областях.
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