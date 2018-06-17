У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Правоохоронці закликають громадян бути обережними.

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У південній частині Дніпропетровської і Кіровоградської областей 17-18 червня збережеться надзвичайний рівень (5-й клас) пожежної небезпеки.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

«17-18 червня у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Будь ласка, будьте обережні», - йдеться в повідомленні.