Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України
У Києві прогнозують +27+29, сухо та без опадів.
Погода в Україні у понеділок, 18 червня, у більшості областей збережеться сонячною та сухою, проте на заході країни пройдуть дощі з грозами.
Як інформує Укргідрометцентр, температура повітря по всій Україні не опуститься нижче позначки +25.
Проте на Львівщині, Тернопільщині, Франківщині, Волині, Закарпатті, а також у Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях прогнозують дощі з грозами, подекуди шквальні пориви вітру.
Натомість у південних областях погода буде цілком сприятливою для відпочинку десь на березі моря. В Одеській, Херсонській та Миколаївській, а також у Криму прогнозують до +30, сухо та без опадів.
Схожою погода у понеділок буде на сході та в центральній Україні.
У Києві прогнозують +27+29, сухо та без опадів.
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
Прогноз погоди на понеділок, 18 червня, у містах України:
Ужгород – +25...+27
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +27...+29
Вінниця – +27...+29
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +27...+29
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +27...+29
Харків – +26...+28
Київ – +27...+29
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°