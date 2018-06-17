Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України

У Києві прогнозують +27+29, сухо та без опадів.

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Погода в Україні у понеділок, 18 червня, у більшості областей збережеться сонячною та сухою, проте на заході країни пройдуть дощі з грозами.

Як інформує Укргідрометцентр, температура повітря по всій Україні не опуститься нижче позначки +25.

Проте на Львівщині, Тернопільщині, Франківщині, Волині, Закарпатті, а також у Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях прогнозують дощі з грозами, подекуди шквальні пориви вітру.

Натомість у південних областях погода буде цілком сприятливою для відпочинку десь на березі моря. В Одеській, Херсонській та Миколаївській, а також у Криму прогнозують до +30, сухо та без опадів.

Схожою погода у понеділок буде на сході та в центральній Україні.

У Києві прогнозують +27+29, сухо та без опадів.

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Прогноз погоди на понеділок, 18 червня, у містах України:

Ужгород – +25...+27

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +27...+29

Вінниця – +27...+29

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +27...+29

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +27...+29

Харків – +26...+28

Київ – +27...+29