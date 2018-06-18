В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

На заході температура підніметься до +26°.

Місцями в Україні очікуються дощі / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 червня в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами.

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На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів також очікує сонячна погода. Температура до +30°.

На заході України місцями пройдуть дощі з грозами. Температура до +26°.

У північних регіонах очікується суха і ясна погода. Температура до +28°. У центрі мінлива хмарність, температура до +28°.

Прогноз погоди на 18 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 18 червня — день Дорофія. Починаються найкоротші, горобині ночі. Раніше на сході сонця спостерігали за вітрами: якщо погода тепла і ясна — зерно буде великим.

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