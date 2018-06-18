В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)
На заході температура підніметься до +26°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 18 червня в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами.
У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів також очікує сонячна погода. Температура до +30°.
На заході України місцями пройдуть дощі з грозами. Температура до +26°.
У північних регіонах очікується суха і ясна погода. Температура до +28°. У центрі мінлива хмарність, температура до +28°.
За народним прогнозом, 18 червня — день Дорофія. Починаються найкоротші, горобині ночі. Раніше на сході сонця спостерігали за вітрами: якщо погода тепла і ясна — зерно буде великим.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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