В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

08:08, 18 червня 2018
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На заході температура підніметься до +26°.

Місцями в Україні очікуються дощі / фото УНІАН
Місцями в Україні очікуються дощі / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 червня в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами.

У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів також очікує сонячна погода. Температура до +30°.

На заході України місцями пройдуть дощі з грозами. Температура до +26°.

У північних регіонах очікується суха і ясна погода. Температура до +28°. У центрі мінлива хмарність, температура до +28°.

Прогноз погоди на 18 червня / УНІАН
Прогноз погоди на 18 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 18 червня — день Дорофія. Починаються найкоротші, горобині ночі. Раніше на сході сонця спостерігали за вітрами: якщо погода тепла і ясна — зерно буде великим.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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