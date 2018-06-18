Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°

08:30, 18 червня 2018
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Ввечері у столиці до +24°.

Сьогодні В Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні В Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 червня в Києві без опадів, температура до +28°.

У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +24°. Вітер східний та північно-східний, до 3,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 04:45, а зайде о 21:12.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 18 червня, в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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