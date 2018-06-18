В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)

В Японії порушено рух транспорту і виникли перебої з електрикою.

Вранці в Японії, в місті Осаку стався землетрус магнітудою 6,1, в результаті якого загинули 3 людини і понад 200 отримали поранення.

Про це повідомляє Kyodo. Загинули літні чоловік, жінка та 9-річна дівчинка.

Землетрус стався близько 08:00 за місцевим часом в японській префектурі Осака.

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За даними місцевої влади, землетрус в країні не викликав цунамі, і поблизу атомних електростанцій не повідомлялося про аномалії, однак про десятки пожеж повідомили у різних префектурах.

Раніше повідомлялося, що в Чилі стався землетрус магнітудою 5,6.