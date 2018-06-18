У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні

09:42, 18 червня 2018
160
0

На заході, у Вінницькій, Житомирській, вночі місцями в Київській та Чернігівській областях очікуються грози.

Місцями в Україні очікуються грози / фото УНІАН
Місцями в Україні очікуються грози / фото УНІАН

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про погіршення погодних умов на території України сьогодні, 18 червня.

Про це повідомляється на сайті ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°

За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних, Вінницькій, Житомирській, вночі місцями в Київській та Чернігівській областях очікуються грози.

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні на заході пройдуть дощі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео) Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 32 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
72 %
759 мм
4.9 м/с
66 %
Стрічка новин