У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні

На заході, у Вінницькій, Житомирській, вночі місцями в Київській та Чернігівській областях очікуються грози.

Місцями в Україні очікуються грози / фото УНІАН

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про погіршення погодних умов на території України сьогодні, 18 червня.

Про це повідомляється на сайті ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

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За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних, Вінницькій, Житомирській, вночі місцями в Київській та Чернігівській областях очікуються грози.

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні на заході пройдуть дощі.