На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)

Обійшлося без жертв та руйнувань.

Біля села Приморське Кілійського району Одеської області відпочиваючі спостерігали, як у морі пронісся смерч.

Про це у Facebook написав голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко. Про жертв та руйнування не повідомляється.

Відео: YouTube Antonina S.

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