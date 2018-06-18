На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)

10:13, 18 червня 2018
675
0

Обійшлося без жертв та руйнувань.

Біля села Приморське Кілійського району Одеської області відпочиваючі спостерігали, як у морі пронісся смерч.

Про це у Facebook написав голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко. Про жертв та руйнування не повідомляється.

Відео: YouTube Antonina S.

В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)

Раніше у Ямполі пронісся потужний смерч.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж) Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 32 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
72 %
759 мм
4.9 м/с
66 %
Стрічка новин