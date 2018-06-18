На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
Обійшлося без жертв та руйнувань.
Біля села Приморське Кілійського району Одеської області відпочиваючі спостерігали, як у морі пронісся смерч.
Про це у Facebook написав голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко. Про жертв та руйнування не повідомляється.
Відео: YouTube Antonina S.
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