В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

11:03, 18 червня 2018
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В південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Волинській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки / фото УНІАН
Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки / фото УНІАН

Протягом 18 червня в Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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"18 червня в південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Волинській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні.

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