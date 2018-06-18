Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)

Найспекотніше в Україні буде в четвер і п'ятницю - до +34°.

Найближчий тиждень в Україні буде дощовою / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, на цьому тижні в Україні місцями очікуються дощі з грозами.

У понеділок в Україні опади очікуються на заході, температура до +26°, в інших регіонах-до +25°...+30°.

Прогноз на 18 червня / УНІАН

У вівторок, 19 червня, в Україні на заході пройдуть дощі з грозами. Найспекотніше буде на сході - до +31°.

Прогноз на 19 червня / УНІАН

У середу, 20 червня, також очікуються опади. Найтепліше буде на півдні та сході до +33°. В інших регіонах-до +29°.

Прогноз на 20 червня / УНІАН

У четвер на заході можливі опади. Вночі по країні +16°...+21°, вдень на півдні до +34°.

Прогноз на 21 червня / УНІАН

У п'ятницю в Україні пройдуть дощі, місцями зливи з грозами. На сході до +34°, на заході буде прохолодніше - до +22°.

Погода на 22 червня / УНІАН

23 і 24 червня в Україні місцями прогнозуються дощі з грозами, також в країні похолодає. У суботу вночі прохолодніше буде на заході - до +11°, на решті території +13°...+15°. Вдень температура по країні +16°...+30°. У неділю також буде прохолодніше, вночі на півдні до +15°, вдень в Україні від +17° до +28°.

Прогноз на 23 червня / УНІАН

Прогноз на 24 червня / УНІАН

Народний прогноз

18 червня - день Дорофія. Починаються найкоротші, горобині ночі. На сході сонця спостерігали за вітрами: якщо погода тепла і ясна — зерно буде великим.

Читайте також В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

19 червня — День Іларіона. Якщо дме північний вітер, то влітку буде багато опадів.

20 червня - день Святого Федота. Дощ на Федота — буде поганий урожай жита. Грім 20 червня — на тривалу негоду.

21 червня - день Федора Літнього і Стратилата. Грім вранці - не до добра.

22 червня — день Кирила. Зацвіла липа — на тепле сонячне літо. Щедрим буде медозбір.

24 червня — день Варфоломія і Варвари. З цього часу стає коротшим день. Варфоломій і Варвара день вкрали, а до ночі додали.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.