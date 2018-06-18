Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
Найспекотніше в Україні буде в четвер і п'ятницю - до +34°.
Згідно з даними Погода УНІАН, на цьому тижні в Україні місцями очікуються дощі з грозами.
У понеділок в Україні опади очікуються на заході, температура до +26°, в інших регіонах-до +25°...+30°.
У вівторок, 19 червня, в Україні на заході пройдуть дощі з грозами. Найспекотніше буде на сході - до +31°.
У середу, 20 червня, також очікуються опади. Найтепліше буде на півдні та сході до +33°. В інших регіонах-до +29°.
У четвер на заході можливі опади. Вночі по країні +16°...+21°, вдень на півдні до +34°.
У п'ятницю в Україні пройдуть дощі, місцями зливи з грозами. На сході до +34°, на заході буде прохолодніше - до +22°.
23 і 24 червня в Україні місцями прогнозуються дощі з грозами, також в країні похолодає. У суботу вночі прохолодніше буде на заході - до +11°, на решті території +13°...+15°. Вдень температура по країні +16°...+30°. У неділю також буде прохолодніше, вночі на півдні до +15°, вдень в Україні від +17° до +28°.
Народний прогноз
18 червня - день Дорофія. Починаються найкоротші, горобині ночі. На сході сонця спостерігали за вітрами: якщо погода тепла і ясна — зерно буде великим.
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
19 червня — День Іларіона. Якщо дме північний вітер, то влітку буде багато опадів.
20 червня - день Святого Федота. Дощ на Федота — буде поганий урожай жита. Грім 20 червня — на тривалу негоду.
21 червня - день Федора Літнього і Стратилата. Грім вранці - не до добра.
22 червня — день Кирила. Зацвіла липа — на тепле сонячне літо. Щедрим буде медозбір.
24 червня — день Варфоломія і Варвари. З цього часу стає коротшим день. Варфоломій і Варвара день вкрали, а до ночі додали.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +17°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +17°
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Харків+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +18°
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Чернівці+26°... +19°