Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)

12:40, 18 червня 2018
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Внаслідок дощу впало кілька дерев, у тому числі на автомобілі.

У Вінниці штормовий вітер і злива валили дерева і заливали вулиці.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Дороги перетворилися на річки, вода місцями досягала дверей машин. Після зливи в місті утворилися пробки.

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Видео: YouTube Косс Косс

Внаслідок дощу впало декілька дерев, в тому числі на автомобілі.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області над морем пронісся смерч.

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