Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж)

Влада припинила пошуки зниклих безвісти. Даний район є "непридатним для життя і дуже небезпечним".

Влада Гватемали припинила пошуки майже 200 чоловік, зниклих безвісти після виверження вулкана раніше в цьому місяці.

Офіційні особи підтвердили загибель 110 осіб в результаті виверження вулкана Фуего, передає "Голос Америки".

Національне агентство у боротьбі з наслідками стихійних лих CONRED повідомило в неділю про припинення пошуків в селищах Сан-Мігель-Лос-Лотес і Ель-Родео, пояснивши це тим, що даний район є «непридатним для життя і дуже небезпечним».

Щогодини з вулкана відбуваються чотири-п'ять слабких викидів, коли піднімаються стовпи попелу на висоту понад кілометр.

Читайте також У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти

Представники надзвичайних служб повідомили, що недільне виверження торкнулося більше мільйона чоловік. З районів навколо вулкана була евакуйована 3265 людина.

Тим часом гватемальська влада відкрила розслідування для перевірки дотримання протоколів, передбачених на випадок надзвичайних ситуацій. Опозиційні політики звинувачують CONRED у тому, що відомство зволікав з наказом про евакуацію, тим самим збільшивши ризики для місцевих жителів.

Вулкан Фуего розташований в 44 кілометрах на північний захід від столиці країни, Гватемали, і недалеко від популярного серед туристів міста Антигуа.