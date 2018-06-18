На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)

14:22, 18 червня 2018
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За добу на острові зафіксували не менше 10 землетрусів силою до 4 балів за шкалою Ріхтера.

На острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Розпечена лава виливається в океан, і на сотні метрів піднімаються стовпи пари і диму. Люди на острові не живуть, але вулкан загрожує рідкісним представникам флори і фауни - галапагоським ігуанам, зміям, бакланам і пінгвінам.

На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)

За добу на острові зафіксували не менше 10 землетрусів силою до 4 балів за шкалою Ріхтера.

Раніше повідомлялося, що в Японії стався потужний землетрус - три людини загинули, понад 200 поранених.

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