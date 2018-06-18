Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз)

16:30, 18 червня 2018
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На заході України пройдуть дощі з грозами, температура до +28°.

Завтра на заході очікуються грози / Фото УНІАН
Завтра на заході очікуються грози / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 19 червня, в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами.

На сході мінлива хмарність, температура до +31°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +32°.

Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +28°.

У північних областях без опадів. Температура до +30°. У центрі мінлива хмарність, температура до +30°.

За народним прогнозом, 19 червня — день Іларіона. Якщо дме північний вітер, то влітку буде багато опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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