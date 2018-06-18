Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)
Багато дорог стали непрохідними і покриті уламками. Жителів району попросили триматися подалі від доріг, поки "вода не вщухне".
Масивні повені і зливи розмили дороги в Хаутоні, штат Мічиган, США.
Наслідки повеней очевидці публікують в мережі. Національна служба погоди випустила попередження, жителів району попросили триматися подалі від доріг, поки "вода не вщухне". Багато доріг стали непрохідними і покриті уламками.
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Відео: YouTube End Times Signs
The National Weather Service has issued a flash flood warning for Houghton County. Heavy rain has caused flooding, making travel dangerous.— Michigan Tech (@michigantech) June 17, 2018
Campus is closed. Please do not try to drive to campus until further notice.
More information can be found at https://t.co/VEQsvxA4bY. pic.twitter.com/Ej3o91cxrZ
Відео: Facebook 13 On Your Side
Раніше повідомлялося, що на заході України потужні зливи підтопили міста.
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