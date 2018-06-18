Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)

Багато дорог стали непрохідними і покриті уламками. Жителів району попросили триматися подалі від доріг, поки "вода не вщухне".

Масивні повені і зливи розмили дороги в Хаутоні, штат Мічиган, США.

Наслідки повеней очевидці публікують в мережі. Національна служба погоди випустила попередження, жителів району попросили триматися подалі від доріг, поки "вода не вщухне". Багато доріг стали непрохідними і покриті уламками.

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Відео: YouTube End Times Signs

The National Weather Service has issued a flash flood warning for Houghton County. Heavy rain has caused flooding, making travel dangerous.



Campus is closed. Please do not try to drive to campus until further notice.



More information can be found at https://t.co/VEQsvxA4bY. pic.twitter.com/Ej3o91cxrZ — Michigan Tech (@michigantech) June 17, 2018

Відео: Facebook 13 On Your Side

Раніше повідомлялося, що на заході України потужні зливи підтопили міста.