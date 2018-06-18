Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)

15:17, 18 червня 2018
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Багато дорог стали непрохідними і покриті уламками. Жителів району попросили триматися подалі від доріг, поки "вода не вщухне".

Масивні повені і зливи розмили дороги в Хаутоні, штат Мічиган, США.

Наслідки повеней очевидці публікують в мережі. Національна служба погоди випустила попередження, жителів району попросили триматися подалі від доріг, поки "вода не вщухне". Багато доріг стали непрохідними і покриті уламками.

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Відео: YouTube End Times Signs

Відео: Facebook 13 On Your Side

Раніше повідомлялося, що на заході України потужні зливи підтопили міста.

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