У Києві завтра ясно, температура до +30°

Ввечері у столиці до +25°.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 червня в Києві без опадів, температура до +28°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +25°. Вітер мінливий, до 2,3 м/с.

Сонце в столиці зійде о 04:45, а зайде о 21:12.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.

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