Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик

19:37, 18 червня 2018
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Друга половина літа, за прогнозами синоптика Кульбіди, буде дуже спекотною.

Липень-серпень будуть дуже спекотними / фото УНІАН
Липень-серпень будуть дуже спекотними / фото УНІАН

У липні-серпні в Україні буде дуже спекотна погода, особливо у південних, центральних і східних областях.

Такий прогноз озвучив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, передає "Обозреватель".

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Він нагадав, що за останні 25 років середня температура липня-серпня в Україні зросла на 2-2,5 градуси.

"Це свідчить про те, що ці два місяці не можуть не бути гарячими, з великою кількістю днів з температурою 30 градусів і вище, з невеликою кількістю ефективних опадів. У липні-серпні температура у 35, а може і 40 градусів, однозначно буде спостерігатися в південних, центральних і східних областях України", - заявив Кульбіда.

Як повідомляла Погода УНІАН, Український гідрометцентр прогнозує посушливе і спекотне літо з високим рівнем пожежної небезпеки на території країни.

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