Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик
Друга половина літа, за прогнозами синоптика Кульбіди, буде дуже спекотною.
У липні-серпні в Україні буде дуже спекотна погода, особливо у південних, центральних і східних областях.
Такий прогноз озвучив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, передає "Обозреватель".
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
Він нагадав, що за останні 25 років середня температура липня-серпня в Україні зросла на 2-2,5 градуси.
"Це свідчить про те, що ці два місяці не можуть не бути гарячими, з великою кількістю днів з температурою 30 градусів і вище, з невеликою кількістю ефективних опадів. У липні-серпні температура у 35, а може і 40 градусів, однозначно буде спостерігатися в південних, центральних і східних областях України", - заявив Кульбіда.
Як повідомляла Погода УНІАН, Український гідрометцентр прогнозує посушливе і спекотне літо з високим рівнем пожежної небезпеки на території країни.
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +18°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +19°
-
Запоріжжя+31°... +18°
-
Івано-Франківськ+27°... +17°
-
Київ+30°... +20°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+31°... +15°
-
Луцьк+27°... +16°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+32°... +18°
-
Одеса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Рівне+27°... +16°
-
Сімферополь+29°... +16°
-
Суми+27°... +17°
-
Тернопіль+26°... +17°
-
Харків+28°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+29°... +18°
-
Чернігів+30°... +18°
-
Чернівці+26°... +19°