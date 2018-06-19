В Україні сьогодні без опадів, спека до +32° (карта)
На заході температура підніметься до +28°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 19 червня в Україні буде спекотно, очікується ясна погода, місцями можлива мінлива хмарність.
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На сході без опадів, температура до +31°. Жителів південних регіонів також очікує сонячна погода. Температура до +32°.
На заході України також очікується ясна погода. Температура до +28°.
У північних регіонах також очікується суха і ясна погода. Температура до +30°. У центрі мінлива хмарність, температура до +30°.
За народним прогнозом, 19 червня — день Іларіона. Якщо дме північний вітер, то влітку буде багато опадів.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +19°
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Житомир+26°... +16°
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Запоріжжя+32°... +20°
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Івано-Франківськ+27°... +14°
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Київ+28°... +17°
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Кіровоград+31°... +16°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+34°... +21°
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Полтава+29°... +17°
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Рівне+25°... +14°
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Сімферополь+33°... +17°
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Суми+27°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+30°... +16°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+28°... +17°
Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
Відчувається як: +31 °
Вологість: 74 %
Тиск: 757 мм
Вітер: 1.8 м/с
Ймовірність опадів: 48 %
Схід: 05:43
Захід 20:38
Фаза місяця:
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