В Україні сьогодні без опадів, спека до +32° (карта)

08:09, 19 червня 2018
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На заході температура підніметься до +28°.

В Україні буде спекотно / фото УНІАН
В Україні буде спекотно / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 червня в Україні буде спекотно, очікується ясна погода, місцями можлива мінлива хмарність.

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На сході без опадів, температура до +31°. Жителів південних регіонів також очікує сонячна погода. Температура до +32°.

На заході України також очікується ясна погода. Температура до +28°.

У північних регіонах також очікується суха і ясна погода. Температура до +30°. У центрі мінлива хмарність, температура до +30°.

Прогноз погоди на 19 червня / УНІАН
Прогноз погоди на 19 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 19 червня — день Іларіона. Якщо дме північний вітер, то влітку буде багато опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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