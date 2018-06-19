В Україні сьогодні без опадів, спека до +32° (карта)

На заході температура підніметься до +28°.

В Україні буде спекотно / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 червня в Україні буде спекотно, очікується ясна погода, місцями можлива мінлива хмарність.

Читайте також Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)

На сході без опадів, температура до +31°. Жителів південних регіонів також очікує сонячна погода. Температура до +32°.

На заході України також очікується ясна погода. Температура до +28°.

У північних регіонах також очікується суха і ясна погода. Температура до +30°. У центрі мінлива хмарність, температура до +30°.

Прогноз погоди на 19 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 19 червня — день Іларіона. Якщо дме північний вітер, то влітку буде багато опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.